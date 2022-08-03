Девушка моего лучшего друга (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, My Best Friend's Girl
Мелодрама, Комедия96 мин18+
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О фильме
Тэнк — симпатичный, веселый парень, правда, работа у него немного странная. Молодой человек предлагает свои услуги в качестве «подставного» ухажeра, устраивающего девушкам на свиданиях сущий кошмар, заставляя тем самым их вернуться к брошенным приятелям.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- Актёр
Дейн
Кук
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Джейсон
Биггз
- ДБАктриса
Диора
Бэрд
- Актриса
Лиззи
Каплан
- РЛАктриса
Рики
Линдхоум
- МААктриса
Мини
Анден
- ХПАктриса
Хилари
Пингл
- НТАктёр
Нейт
Торренс
- ДКСценарист
Джордан
Кэхэн
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- АХПродюсер
Адам
Херц
- Продюсер
Бэрри
Кац
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни