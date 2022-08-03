Девушка моего лучшего друга (фильм, 2008) смотреть онлайн

Тэнк — симпатичный, веселый парень, правда, работа у него немного странная. Молодой человек предлагает свои услуги в качестве «подставного» ухажeра, устраивающего девушкам на свиданиях сущий кошмар, заставляя тем самым их вернуться к брошенным приятелям.

