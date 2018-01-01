Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка из Дании»

Режиссёры

Том Хупер

Tom Hooper
Режиссёр

Актёры

Эдди Редмэйн

Eddie Redmayne
АктёрLili
Алисия Викандер

Alicia Vikander
АктрисаGerda
Маттиас Шонартс

Matthias Schoenaerts
АктёрHans Axgil
Бен Уишоу

Ben Whishaw
АктёрHenrik
Эмбер Хёрд

Amber Heard
АктрисаUlla
Себастьян Кох

Sebastian Koch
АктёрWarnekros
Эмиральд Феннел

Emerald Fennell
АктрисаElsa
Адриан Шиллер

Adrian Schiller
АктёрRasmussen
Генри Петтигрю

Henry Pettigrew
АктёрNiels
Туссе Сильберг

Tusse Silberg
АктрисаOlder Woman

Сценаристы

Люсинда Коксон

Lucinda Coxon
Сценарист
Дэвид Эберсхофф

David Ebershoff
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Энн Харрисон

Anne Harrison
Продюсер
Том Хупер

Tom Hooper
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Сёрен Гам

Søren Gam
Художник
Пако Дельгадо

Paco Delgado
Художник
Майкл Стэндиш

Michael Standish
Художник

Операторы

Дэнни Коэн

Danny Cohen
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор