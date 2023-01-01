Денежный поезд
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Денежный поезд

Денежный поезд (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Money Train
Боевики, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Два сводных брата, белый и чернокожий, с детства мечтавшие лишь об одном — разбогатеть, задумывают дерзкое ограбление. Цель налетчиков — поезд метро, каждую ночь перевозящий миллионы по тоннелям нью-йоркской подземки.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Денежный поезд»

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