Денежный поезд (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Два сводных брата, белый и чернокожий, с детства мечтавшие лишь об одном — разбогатеть, задумывают дерзкое ограбление. Цель налетчиков — поезд метро, каждую ночь перевозящий миллионы по тоннелям нью-йоркской подземки.



Денежный поезд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.