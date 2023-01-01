Денежный поезд (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Money Train
Боевики, Триллеры105 мин18+
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Сюжет
Два сводных брата, белый и чернокожий, с детства мечтавшие лишь об одном — разбогатеть, задумывают дерзкое ограбление. Цель налетчиков — поезд метро, каждую ночь перевозящий миллионы по тоннелям нью-йоркской подземки.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джозеф
Рубин
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Роберт
Блейк
- Актёр
Крис
Купер
- ДГАктёр
Джо
Грифази
- ССАктёр
Скотт
Сауэрс
- ССАктёр
Скипп
Саддат
- ВЛАктёр
Винсент
Лареска
- НВАктёр
Нельсон
Васкес
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- ДРСценарист
Даг
Ричардсон
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- КФПродюсер
Кристин
Форсит-Питерс
- ДППродюсер
Джон
Питерс
- ТБПродюсер
Трэйси
Бароне
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- СНХудожница
Сара
Ноулз
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ММКомпозитор
Марк
Манчина