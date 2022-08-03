День драфта
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День драфта

День драфта (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.42014, Draft Day
Драма, Спортивный105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Главный герой картины - менеджер Cleveland Browns, пытающийся привлечь в свою команду перспективного игрока...

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День драфта»