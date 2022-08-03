День драфта (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.42014, Draft Day
Драма, Спортивный105 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Главный герой картины - менеджер Cleveland Browns, пытающийся привлечь в свою команду перспективного игрока...
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актёр
Дэнис
Лири
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Чедвик
Боузман
- КБАктёр
Крис
Берман
- ДДАктёр
Дэйв
Дональдсон
- ПСАктёр
Патрик
Ст. Эсприт
- РДСценарист
Раджив
Джозеф
- Продюсер
Гиги
Притцкер
- Продюсер
Майкл
Бегг
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни