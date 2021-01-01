Дело (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.22021, Дело
Драмы106 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Герман мл.
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Александр
Паль
- Актриса
Александра
Бортич
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- АТАктриса
Анастасия
Талызина
- ЯРАктёр
Ян
Решетников
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- АГСценарист
Алексей
Герман мл.
- МОСценарист
Мария
Огнева
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Юрий
Степанов
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ИЦПродюсер
Илья
Цофин
- ЕОХудожница
Елена
Окопная