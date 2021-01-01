Дело (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.



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