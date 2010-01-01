Дело № 39 (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.02010, Case 39
Ужасы104 мин18+
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Сюжет
Социальный работник Эмили Дженкинс, с идеалистическими взглядами на мир, спасает десятилетнюю замученную родителями девочку Лилит Салливан.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КАРежиссёр
Кристиан
Альварт
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- ДФАктриса
Джоделль
Ферланд
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- Актёр
Эдриан
Лестер
- КОАктриса
Керри
О’Мэлли
- ССАктриса
Синтия
Стивенсон
- АКАктёр
Александр
Конти
- ФКАктёр
Фил
Кабрита
- ЛБПродюсер
Лиза
Брюс
- Продюсер
Стив
Голин
- АМПродюсер
Аликс
Мэдигэн
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ХБОператор
Хаген
Богданский