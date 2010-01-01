Wink
Фильмы
Дело № 39

Дело № 39 (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, Case 39
Ужасы104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Социальный работник Эмили Дженкинс, с идеалистическими взглядами на мир, спасает десятилетнюю замученную родителями девочку Лилит Салливан.

Дело № 39 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело № 39»

Всё