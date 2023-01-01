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Дела давно минувших дней
Актёры и съёмочная группа фильма «Дела давно минувших дней»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дела давно минувших дней»

Режиссёры

Владимир Шредель

Владимир Шредель

Режиссёр

Актёры

Иван Насонов

Иван Насонов

АктёрАлександр Николаевич Белецкий
Валерий Ольшанский

Валерий Ольшанский

АктёрФёдор Алексеевич Савельев
Михаил Лобанов

Михаил Лобанов

АктёрМихаил Андреевич Мотылёв
Пётр Меркурьев

Пётр Меркурьев

АктёрКемберовский
Бруно Фрейндлих

Бруно Фрейндлих

АктёрФедор Алексеевич Савельев
Елизавета Уварова

Елизавета Уварова

АктрисаЗоя Васильевна Павлова
Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

АктёрВладимир Иванович Синицын
Виктор Перевалов

Виктор Перевалов

АктёрНиколай Афанасьевич
Наталия Четверикова

Наталия Четверикова

АктрисаЗоя
Владимир Этуш

Владимир Этуш

Актёргерр Гофман

Сценаристы

Анатолий Безуглов

Анатолий Безуглов

Сценарист
Александр Червинский

Александр Червинский

Сценарист

Монтажёры

Леда Семёнова

Леда Семёнова

Монтажёр

Операторы

Владимир Бурыкин

Владимир Бурыкин

Оператор

Композиторы

Исаак Шварц

Исаак Шварц

Композитор