Дэдпул и Росомаха
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Дэдпул и Росомаха

Дэдпул и Росомаха (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Deadpool & Wolverine
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи.

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Страна
США, Китай, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения

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Актёры и съёмочная группа фильма «Дэдпул и Росомаха»