Дэдпул и Росомаха (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Deadpool & Wolverine
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи.
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СтранаСША, Китай, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Роб
Делани
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ЛААктриса
Лесли
Аггамс
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актриса
Эмма
Коррин
- ЗУСценарист
Зеб
Уэллс
- Сценарист
Ретт
Риз
- Сценарист
Райан
Рейнольдс
- Сценарист
Пол
Верник
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ШРМонтажёр
Шэйн
Рид
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен