Далласский клуб покупателей
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Далласский клуб покупателей

Далласский клуб покупателей (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Dallas Buyers Club
Драмы112 мин18+

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Сюжет

Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по их продаже.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Далласский клуб покупателей»

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