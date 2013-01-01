Далласский клуб покупателей (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Dallas Buyers Club
Драмы112 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по их продаже.
Далласский клуб покупателей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актёр
Джаред
Лето
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- Актёр
Стив
Зан
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- КОАктёр
Кевин
О. Ранкин
- ДДАктриса
Донна
ДюПлантье
- КБСценарист
Крэйг
Бортен
- МУСценарист
Мелисса
Уоллэк
- Продюсер
Робби
Бреннер
- Продюсер
Рэйчел
Винтер
- Продюсер
Дэвид
Л. Бушелл
- Продюсер
Николя
Картье
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- КиХудожник
Курт
и Барт
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- МПМонтажёр
Мартин
Пенса
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже