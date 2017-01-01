Чудо-женщина
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Чудо-женщина

Чудо-женщина (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Wonder Woman
Фантастика, Боевики135 мин18+

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О фильме

Принцесса амазонок Диана всю свою жизнь жила на изолированном от мира острове. С детства ее готовили стать несокрушимой воительницей, но от нее скрывали правду о том, кем она является на самом деле, и о могучей силе, которая кроется внутри нее...

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Страна
США, Китай, Великобритания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Гонконг
Жанр
Военные, Фантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина»