Честный кандидат
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Честный кандидат

Честный кандидат (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Irresistible
Драмы, Комедии97 мин18+

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Сюжет

В захолустье штата Висконсин был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами - идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно ему – бравому полковнику в отставке - предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может, и целого мира. Есть лишь один нюанс - сам кандидат об этом еще не знает.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Честный кандидат»

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