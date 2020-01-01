Честный кандидат (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В захолустье штата Висконсин был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами - идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно ему – бравому полковнику в отставке - предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может, и целого мира. Есть лишь один нюанс - сам кандидат об этом еще не знает.



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