Честный кандидат (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, Irresistible
Драмы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
В захолустье штата Висконсин был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами - идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно ему – бравому полковнику в отставке - предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может, и целого мира. Есть лишь один нюанс - сам кандидат об этом еще не знает.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джон
Стюарт
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Крис
Купер
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актриса
Наташа
Лионн
- Актёр
Уилл
Сассо
- Актёр
С.Дж.
Уилсон
- БСАктёр
Брент
Секстон
- Сценарист
Джон
Стюарт
- КФПродюсер
Катрин
Фаррелл
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ББОператор
Бобби
Буковски
- Композитор
Брайс
Десснер