Черный клановец (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, BlacKkKlansman
Драмы, Комедии129 мин18+
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Сюжет
Фильм Спайка Ли, основанный на невероятной, но абсолютно реальной истории. Колорадо, 1978 год. Чернокожий полицейский Рон Сталворт звонит в Ку-клукс-клан и представляется яростным белым расистом с целью внедриться в организацию. На встречу с клановцами он отправляет своего коллегу-еврея.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- ДДАктёр
Джон
Дэвид Вашингтон
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актёр
Тофер
Грейс
- ЯПАктёр
Яспер
Пяякконен
- РЭАктёр
Райан
Эгголд
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- НТАктёр
Николас
Туртурро
- КХАктёр
Кори
Хокинс
- Актёр
Алек
Болдуин
- ЧВСценарист
Чарли
Вачтел
- ДРСценарист
Дэвид
Рабиновиц
- КУСценарист
Кевин
Уиллмотт
- Сценарист
Спайк
Ли
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- МЧПродюсер
Мэттью
Черри
- ЭХПродюсер
Эдвард
Х. Хэмм мл.
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- ЧИОператор
Чейзи
Ирвин
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард