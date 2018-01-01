Черный клановец
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Черный клановец

Черный клановец (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, BlacKkKlansman
Драмы, Комедии129 мин18+

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Сюжет

Фильм Спайка Ли, основанный на невероятной, но абсолютно реальной истории. Колорадо, 1978 год. Чернокожий полицейский Рон Сталворт звонит в Ку-клукс-клан и представляется яростным белым расистом с целью внедриться в организацию. На встречу с клановцами он отправляет своего коллегу-еврея.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный клановец»

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