Черный клановец (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм Спайка Ли, основанный на невероятной, но абсолютно реальной истории. Колорадо, 1978 год. Чернокожий полицейский Рон Сталворт звонит в Ку-клукс-клан и представляется яростным белым расистом с целью внедриться в организацию. На встречу с клановцами он отправляет своего коллегу-еврея.



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