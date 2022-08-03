Черная Вдова
Wink
Фильмы
Черная Вдова
8.22021, Black Widow
Фантастика, Приключения128 мин18+

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Фильм Чёрная вдова (2021)

О фильме

Шпионский боевик «Черная вдова» — фильм Marvel, который впервые рассказывает личную историю Наташи Романофф — супергероини, привыкшей оставаться в тени.

В 2016 году Наташа вынуждена скрываться от правосудия, поскольку она нарушила Заковианский договор. Девушка пытается залечь на дно, но прошлое находит ее и воскрешает воспоминания о давно потерянной семье. Вместе со своими приемными родителями Алексеем Шостаковым и Мелиной Востокофф, а также «сестрой» Еленой Беловой Наташа бросит вызов «Красной комнате». Именно эта учебная программа превращает девочек в бездушных убийц — черных вдов, а ее выпускницей является в том числе сама Романофф.

Напряженная атмосфера шпионского триллера и адреналиновый марвеловский экшен, соединившись, дают уникальный результат. Смотреть «Черная вдова» будет интересно не только любителям супергеройской вселенной, но и тем, кто любит истории о сильных женщинах.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Вдова»