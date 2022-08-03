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Фильм Чёрная вдова (2021)
О фильме
Шпионский боевик «Черная вдова» — фильм Marvel, который впервые рассказывает личную историю Наташи Романофф — супергероини, привыкшей оставаться в тени.
В 2016 году Наташа вынуждена скрываться от правосудия, поскольку она нарушила Заковианский договор. Девушка пытается залечь на дно, но прошлое находит ее и воскрешает воспоминания о давно потерянной семье. Вместе со своими приемными родителями Алексеем Шостаковым и Мелиной Востокофф, а также «сестрой» Еленой Беловой Наташа бросит вызов «Красной комнате». Именно эта учебная программа превращает девочек в бездушных убийц — черных вдов, а ее выпускницей является в том числе сама Романофф.
Напряженная атмосфера шпионского триллера и адреналиновый марвеловский экшен, соединившись, дают уникальный результат. Смотреть «Черная вдова» будет интересно не только любителям супергеройской вселенной, но и тем, кто любит истории о сильных женщинах.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
- КШРежиссёр
Кейт
Шортланд
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Флоренс
Пью
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Ольга
Куриленко
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ЭААктриса
Эвер
Андерсон
- ВМАктриса
Вайолет
Макгроу
- ЭПСценарист
Эрик
Пирсон
- ЖШСценарист
Жаклин
Шеффер
- НБСценарист
Нед
Бенсон
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ПГПродюсер
Пер
Генри Борх
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ДБХудожник
Джон
Буш
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф