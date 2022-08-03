Шпионский боевик «Черная вдова» — фильм Marvel, который впервые рассказывает личную историю Наташи Романофф — супергероини, привыкшей оставаться в тени.



В 2016 году Наташа вынуждена скрываться от правосудия, поскольку она нарушила Заковианский договор. Девушка пытается залечь на дно, но прошлое находит ее и воскрешает воспоминания о давно потерянной семье. Вместе со своими приемными родителями Алексеем Шостаковым и Мелиной Востокофф, а также «сестрой» Еленой Беловой Наташа бросит вызов «Красной комнате». Именно эта учебная программа превращает девочек в бездушных убийц — черных вдов, а ее выпускницей является в том числе сама Романофф.



Напряженная атмосфера шпионского триллера и адреналиновый марвеловский экшен, соединившись, дают уникальный результат. Смотреть «Черная вдова» будет интересно не только любителям супергеройской вселенной, но и тем, кто любит истории о сильных женщинах.

