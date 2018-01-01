WinkФильмыЧерная ВдоваАктёры и съёмочная группа фильма «Черная Вдова»
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Вдова»
Режиссёры
Актёры
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Скарлетт ЙоханссонScarlett Johansson
АктрисаYelena Belova
Флоренс ПьюFlorence Pugh
АктёрAlexei
Дэвид ХарборDavid Harbour
АктёрMason
О. Т. ФагбенлиO-T Fagbenle
АктрисаAntonia
Ольга Куриленко
АктёрSecretary Ross
Уильям ХёртWilliam Hurt
АктёрDreykov
Рэй УинстонRay Winstone
АктрисаMelina
Рэйчел ВайсRachel Weisz
АктрисаYoung Natasha
Эвер АндерсонEver Anderson
АктрисаYoung Yelena