Фильмы
Черная Вдова
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Вдова»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Вдова»

Режиссёры

Кейт Шортланд

Cate Shortland
Режиссёр

Актёры

Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Флоренс Пью

Florence Pugh
АктрисаYelena Belova
Дэвид Харбор

David Harbour
АктёрAlexei
О. Т. Фагбенли

O-T Fagbenle
АктёрMason
Ольга Куриленко

АктрисаAntonia
Уильям Хёрт

William Hurt
АктёрSecretary Ross
Рэй Уинстон

Ray Winstone
АктёрDreykov
Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаMelina
Эвер Андерсон

Ever Anderson
АктрисаYoung Natasha
Вайолет Макгроу

Violet McGraw
АктрисаYoung Yelena

Сценаристы

Эрик Пирсон

Eric Pearson
Сценарист
Жаклин Шеффер

Jacqueline Schaeffer
Сценарист
Нед Бенсон

Ned Benson
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Митчелл Белл

Mitchell Bell
Продюсер
Пер Генри Борх

Per Henry Borch
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Алёна Минчук

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Глеб Петров

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа

Художники

Лиза Ловас

Lisa Lovaas
Художница
Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Джон Буш

John Bush
Художник

Монтажёры

Ли Фолсом

Leigh Folsom
Монтажёр

Операторы

Габриель Беристайн

Gabriel Beristain
Оператор

Композиторы

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор