Черная курица, или Подземные жители
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная курица, или Подземные жители»

Режиссёры

Виктор Гресь

Режиссёр

Актёры

Виталий Сидлецкий

Актёр
Лариса Кадочникова

Актрисамаменька
Аристарх Ливанов

АктёрЛанцелот Озерный
Альберт Филозов

АктёрИван Карлович
Владимир Кашпур

АктёрКобылкин
Валентин Гафт

Актёручитель французского/Король Сказочного подземного царства
Евгений Евстигнеев

АктёрБатюшка
Людмила Сосюра

АктрисаДарья Петровна
Алексей Черствов

Актёр
Виолетта Жухимович

Актриса

Сценаристы

Тимур Зульфикаров

Сценарист
Антоний Погорельский

Сценарист

Актёры дубляжа

Маргарита Корабельникова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Вероника Арефьева

Монтажёр

Композиторы

Олег Каравайчук

Композитор