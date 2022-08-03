Черная курица, или Подземные жители (фильм, 1980) смотреть онлайн

В петербургском пансионе для Алеши началась новая, без привычного родительского внимания, жизнь. Тоскуя по дому, мальчик создал в своем воображении сказочный мир подземных жителей - с тайной, королем и подданными, очень похожими на окружавших его людей. Не сумев сохранить в реальной жизни тайну подземных жителей, Алеша потерял их навсегда…

