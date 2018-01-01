WinkФильмыЧерная дыра (в переводе Гоблина)Актёры и съёмочная группа фильма «Черная дыра (в переводе Гоблина)»
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная дыра (в переводе Гоблина)»
Режиссёры
Актёры
АктёрRichard B. Riddick
Вин ДизельVin Diesel
АктрисаCarolyn Fry
Рада МитчеллRadha Mitchell
АктёрWilliam J. Johns
Коул ХаузерCole Hauser
АктёрAbu 'Imam' al-Walid
Кит ДэвидKeith David
АктёрParis P. Ogilvie
Льюис Фиц-ДжералдLewis Fitz-Gerald
АктрисаSharon 'Shazza' Montgomery
Клаудия БлэкClaudia Black
АктрисаJack
Риана ГриффитRhiana Griffith
АктёрJohn 'Zeke' Ezekiel
Джон МурJohn Moore
АктёрGreg Owens
Саймон БуркSimon Burke
АктёрSuleiman