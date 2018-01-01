Wink
Фильмы
Черная дыра (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная дыра (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная дыра (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Дэвид Туи

Дэвид Туи

David Twohy
Режиссёр

Актёры

Вин Дизель

Вин Дизель

Vin Diesel
АктёрRichard B. Riddick
Рада Митчелл

Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаCarolyn Fry
Коул Хаузер

Коул Хаузер

Cole Hauser
АктёрWilliam J. Johns
Кит Дэвид

Кит Дэвид

Keith David
АктёрAbu 'Imam' al-Walid
Льюис Фиц-Джералд

Льюис Фиц-Джералд

Lewis Fitz-Gerald
АктёрParis P. Ogilvie
Клаудия Блэк

Клаудия Блэк

Claudia Black
АктрисаSharon 'Shazza' Montgomery
Риана Гриффит

Риана Гриффит

Rhiana Griffith
АктрисаJack
Джон Мур

Джон Мур

John Moore
АктёрJohn 'Zeke' Ezekiel
Саймон Бурк

Саймон Бурк

Simon Burke
АктёрGreg Owens
Лес Чэнтери

Лес Чэнтери

Les Chantery
АктёрSuleiman

Сценаристы

Дэвид Туи

Дэвид Туи

David Twohy
Сценарист
Джим Уит

Джим Уит

Jim Wheat
Сценарист
Кен Уит

Кен Уит

Ken Wheat
Сценарист

Продюсеры

Тед Филд

Тед Филд

Ted Field
Продюсер
Скотт Крупф

Скотт Крупф

Scott Kroopf
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Валентин Голубенко

Валентин Голубенко

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Иэн Грейси

Иэн Грейси

Ian Gracie
Художник
Майкл Рамф

Майкл Рамф

Michael Rumpf
Художник

Монтажёры

Рик Шэйн

Рик Шэйн

Rick Shaine
Монтажёр

Операторы

Дэвид Эггби

Дэвид Эггби

David Eggby
Оператор

Композиторы

Грэм Ревелл

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор