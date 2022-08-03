Черная дыра (в переводе Гоблина)
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Черная дыра (в переводе Гоблина)

Черная дыра (в переводе Гоблина) (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.71999, Pitch Black
Ужасы, Боевик103 мин18+

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О фильме

Фильм, с которого началась трилогия о культовом антигерое Риддике, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, пассажиры космического корабля в результате аварии оказываются на пустынной планете, где с приходом темноты происходят жуткие вещи. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная дыра (в переводе Гоблина)»