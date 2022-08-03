Черная дыра (в переводе Гоблина) (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.71999, Pitch Black
Ужасы, Боевик103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм, с которого началась трилогия о культовом антигерое Риддике, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, пассажиры космического корабля в результате аварии оказываются на пустынной планете, где с приходом темноты происходят жуткие вещи. Внимание: ненормативная лексика!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Туи
- Актёр
Вин
Дизель
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Коул
Хаузер
- Актёр
Кит
Дэвид
- ЛФАктёр
Льюис
Фиц-Джералд
- КБАктриса
Клаудия
Блэк
- РГАктриса
Риана
Гриффит
- ДМАктёр
Джон
Мур
- СБАктёр
Саймон
Бурк
- ЛЧАктёр
Лес
Чэнтери
- Сценарист
Дэвид
Туи
- ДУСценарист
Джим
Уит
- КУСценарист
Кен
Уит
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- СКПродюсер
Скотт
Крупф
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Голубенко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- МРХудожник
Майкл
Рамф
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл