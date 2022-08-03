Черная дыра (в переводе Гоблина) (фильм, 1999) смотреть онлайн

Фильм, с которого началась трилогия о культовом антигерое Риддике, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, пассажиры космического корабля в результате аварии оказываются на пустынной планете, где с приходом темноты происходят жуткие вещи. Внимание: ненормативная лексика!

