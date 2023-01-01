Wink
Черепашки-ниндзя 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Черепашки-ниндзя 2»

Актёры

Меган Фокс

Megan Fox
АктрисаApril O'Neil
Уилл Арнетт

Will Arnett
АктёрVernon Fenwick
Лора Линни

Laura Linney
АктрисаChief Vincent
Стивен Амелл

Stephen Amell
АктёрCasey Jones
Ноэль Фишер

Noel Fisher
АктёрMichelangelo
Джереми Ховард

Jeremy Howard
АктёрDonatello
Пит Пложек

Pete Ploszek
АктёрLeonardo
Алан Ричсон

Alan Ritchson
АктёрRaphael
Тайлер Перри

Tyler Perry
АктёрBaxter Stockman
Брайан Ти

Brian Tee
АктёрShredder

Сценаристы

Андре Немец

André Nemec
Сценарист
Питер Лэрд

Peter Laird
Сценарист
Кевин Истмэн

Kevin Eastman
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Эндрю Форм

Andrew Form
Продюсер
Брэдли Фуллер

Brad Fuller
Продюсер
Скотт Медник

Scott Mednick
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Художники

Бретт МакКензи

Brett McKenzie
Художник
Сара Эдвардс

Sarah Edwards
Художница

Монтажёры

Боб Дюксе

Bob Ducsay
Монтажёр
Джим Мэй

Jim May
Монтажёр

Операторы

Лула Карвальо

Lula Carvalho
Оператор

Композиторы

Стив Яблонски

Steve Jablonsky
Композитор