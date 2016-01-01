Черепашки-ниндзя 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

«Черепашки-ниндзя 2» — фильм, замешанный на экшене, юморе и братской сплоченности. Четверка черепах задает жару в ярких боях и не упускает шанса подколоть друг друга.



Сбежавший Шреддер замышляет захватить Нью-Йорк, объединившись с инопланетным злодеем Крэнгом. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло отважно бросают вызов злодейским планам. На помощь им приходит Кейси Джонс, готовый сражаться с врагами своей верной клюшкой. Противостояние осложняют мутанты Бибоп и Рокстеди, изводя квартет героев беспределом. Крэнг тем временем задумывает масштабное вторжение. Слаженность и решимость черепашек становятся их главным оружием в эпохальной битве.



«Черепашки-ниндзя 2» 2016 года — задорный экшен с драйвовой энергией и дружескими подначками четырех мутантов. Бодрое зрелище, где легендарная четверка сияет отвагой и панцирями в борьбе с разномастными врагами.



Черепашки-ниндзя 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.