Черепашки-ниндзя 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

«Черепашки-ниндзя 2» — фильм, замешанный на экшене, юморе и братской сплоченности. Четверка черепах задает жару в ярких боях и не упускает шанса подколоть друг друга.
Сбежавший Шреддер замышляет захватить Нью-Йорк, объединившись с инопланетным злодеем Крэнгом. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло отважно бросают вызов злодейским планам. На помощь им приходит Кейси Джонс, готовый сражаться с врагами своей верной клюшкой. Противостояние осложняют мутанты Бибоп и Рокстеди, изводя квартет героев беспределом. Крэнг тем временем задумывает масштабное вторжение. Слаженность и решимость черепашек становятся их главным оружием в эпохальной битве.
«Черепашки-ниндзя 2» 2016 года — задорный экшен с драйвовой энергией и дружескими подначками четырех мутантов. Бодрое зрелище, где легендарная четверка сияет отвагой и панцирями в борьбе с разномастными врагами.
СтранаГонконг, Китай, США, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время107 мин / 01:47
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актриса
Лора
Линни
- СААктёр
Стивен
Амелл
- НФАктёр
Ноэль
Фишер
- ДХАктёр
Джереми
Ховард
- ППАктёр
Пит
Пложек
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- Актёр
Тайлер
Перри
- БТАктёр
Брайан
Ти
- АНСценарист
Андре
Немец
- ПЛСценарист
Питер
Лэрд
- КИСценарист
Кевин
Истмэн
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- СМПродюсер
Скотт
Медник
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- БМХудожник
Бретт
МакКензи
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски