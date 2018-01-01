Wink
Фильмы
Человек-волк
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-волк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-волк»

Режиссёры

Джо Джонстон

Джо Джонстон

Joe Johnston
Режиссёр

Актёры

Бенисио Дель Торо

Бенисио Дель Торо

Benicio Del Toro
АктёрLawrence Talbot
Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
АктёрSir John Talbot
Эмили Блант

Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаGwen Conliffe
Хьюго Уивинг

Хьюго Уивинг

Hugo Weaving
АктёрAberline
Саймон Мерреллс

Саймон Мерреллс

Simon Merrells
АктёрBen Talbot
Джемма Уилан

Джемма Уилан

Gemma Whelan
АктрисаGwen's Maid
Марио Марин-Боркес

Марио Марин-Боркес

Mario Marin-Borquez
АктёрYoung Lawrence
Эйса Баттерфилд

Эйса Баттерфилд

Asa Butterfield
АктёрYoung Ben
Кристина Контес

Кристина Контес

Cristina Contes
АктрисаSolana
Арт Малик

Арт Малик

Art Malik
АктёрSingh

Сценаристы

Эндрю Кевин Уокер

Эндрю Кевин Уокер

Andrew Kevin Walker
Сценарист
Дэвид Селф

Дэвид Селф

David Self
Сценарист
Курт Сьодмак

Курт Сьодмак

Curt Siodmak
Сценарист

Продюсеры

Шон Дэниэл

Шон Дэниэл

Sean Daniel
Продюсер
Бенисио Дель Торо

Бенисио Дель Торо

Benicio Del Toro
Продюсер
Скотт Стубер

Скотт Стубер

Scott Stuber
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Иван Жарков

Актёр дубляжа

Художники

Джон Декстер

Джон Декстер

John Dexter
Художник
Фил Харви

Фил Харви

Phil Harvey
Художник
Энди Николсон

Энди Николсон

Andy Nicholson
Художник
Милена Канонеро

Милена Канонеро

Milena Canonero
Художница
Джон Буш

Джон Буш

John Bush
Художник

Монтажёры

Уолтер Мёрч

Уолтер Мёрч

Walter Murch
Монтажёр
Дэннис Вирклер

Дэннис Вирклер

Dennis Virkler
Монтажёр
Марк Голдблатт

Марк Голдблатт

Mark Goldblatt
Монтажёр

Операторы

Шелли Джонсон

Шелли Джонсон

Shelly Johnson
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор