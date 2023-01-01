Человек дождя (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти отца честолюбивый Чарли узнает, что все наследство достается его больному аутизмом старшему брату, о существовании которого он узнал только на похоронах. В попытке заполучить хотя бы часть отцовских миллионов он похищает Рэймонда из клиники и скрывается.



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