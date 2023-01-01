Человек дождя (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Rain Man
Драмы128 мин18+
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Сюжет
После смерти отца честолюбивый Чарли узнает, что все наследство достается его больному аутизмом старшему брату, о существовании которого он узнал только на похоронах. В попытке заполучить хотя бы часть отцовских миллионов он похищает Рэймонда из клиники и скрывается.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Валерия
Голино
- ДРАктёр
Джералд
Р. Молен
- ДМАктёр
Джек
Мёрдок
- МДАктёр
Майкл
Д. Робертс
- РСАктёр
Ральф
Сеймур
- ЛДАктриса
Люсинда
Дженни
- Актриса
Бонни
Хант
- КРАктёр
Ким
Робиллард
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- БМСценарист
Бэрри
Морроу
- Продюсер
Питер
Губер
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ДМПродюсер
Дэвид
МакГифферт
- ДРПродюсер
Джералд
Р. Молен
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- УАХудожник
Уильям
А. Эллиотт
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- ДСОператор
Джон
Сил
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер