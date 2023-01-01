Wink
Фильмы
Человек дождя

Человек дождя (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Rain Man
Драмы128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После смерти отца честолюбивый Чарли узнает, что все наследство достается его больному аутизмом старшему брату, о существовании которого он узнал только на похоронах. В попытке заполучить хотя бы часть отцовских миллионов он похищает Рэймонда из клиники и скрывается.

Человек дождя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек дождя»

Всё