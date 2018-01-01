Wink
Фильмы
Человеческий капитал
Актёры и съёмочная группа фильма «Человеческий капитал»

Режиссёры

Марк Мейерс

Marc Meyers
Режиссёр

Актёры

Лив Шрайбер

Liev Schreiber
АктёрDrew Hagel
Мариса Томей

Marisa Tomei
АктрисаCarrie Manning
Питер Сарсгаард

Peter Sarsgaard
АктёрQuint Manning
Майя Хоук

Maya Hawke
АктрисаShannon Hagel
Алекс Вулф

Alex Wolff
АктёрIan Warfield
Бетти Гэбриел

Betty Gabriel
АктрисаRonnie Hagel
Аасиф Мандви

Aasif Mandvi
АктёрGodeep
Пол Спаркс

Paul Sparks
АктёрJon
Фред Хекинджер

Fred Hechinger
АктёрJamie Manning
Джон Вентимилья

John Ventimiglia
АктёрDavid

Сценаристы

Орен Муверман

Oren Moverman
Сценарист

Продюсеры

Орен Муверман

Oren Moverman
Продюсер
Селин Рэттрэй

Celine Rattray
Продюсер
Лив Шрайбер

Liev Schreiber
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа

Художники

Артур Йонгевард

Arthur Jongewaard
Художник
Ванесса Портер

Vanessa Porter
Художник

Монтажёры

Тарик Анвар

Tariq Anwar
Монтажёр

Композиторы

Марсело Зарвос

Marcelo Zarvos
Композитор