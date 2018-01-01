Wink
Детям
Частное пионерское
Актёры и съёмочная группа фильма «Частное пионерское»

Актёры и съёмочная группа фильма «Частное пионерское»

Режиссёры

Александр Карпиловский

Режиссёр

Актёры

Семён Трескунов

АктёрМишка Хрусталёв
Егор Клинаев

АктёрДимка Терентьев
Анфиса Вистингаузен

АктрисаЛенка Карасёва
Юлия Рутберг

АктрисаНадежда Владимировна Смирнова
Светлана Иванова

АктрисаСветлана Алексеевна
Владимир Зайцев

АктёрВадим Михайлович Хрусталёв
Ирина Линдт

Актрисамать Мишки
Раиса Рязанова

АктрисаГалина Ивановна
Евгений Мундум

АктёрВитя-Мухомор
Валентин Садики

АктёрКоля Быков

Сценаристы

Александр Карпиловский

Сценарист
Татьяна Мирошник

Сценарист
Михаил Сеславинский

Сценарист

Продюсеры

Владимир Есинов

Продюсер
Мария Журомская

Продюсер
Эльмира Айнулова

Продюсер
Мария Михайлова

Продюсер

Монтажёры

Ирина Бычкова

Монтажёр

Операторы

Михаил Милашин

Оператор

Композиторы

Максим Кошеваров

Композитор
Сергей Зыков

Композитор