Быть
Актёры и съёмочная группа фильма «Быть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Быть»

Режиссёры

Александр Ковтунец

Режиссёр

Актёры

Олег Гаас

АктёрИлья
Дмитрий Власкин

АктёрСергей
Маргарита Аброськина

АктрисаОктябрина-Катя
Фёдор Добронравов

Актёрдедушка
Александр Ковтунец

АктёрВалера
Роман Курцын

Актёрмилиционер
Олеся Железняк

Актрисабабушка
Иван Охлобыстин

Актёрведущий
Гоша Куценко

Актёрдиректор
Михаил Башкатов

АктёрБашка

Сценаристы

Павел Воронин

Сценарист
Александр Ковтунец

Сценарист

Продюсеры

Александр Ковтунец

Продюсер
Евгений Петров

Продюсер
Денис Мурашкин

Продюсер

Художники

Ксения Акимова

Художница
Ирина Щурихина

Художница
Ольга Беляшина

Художница

Монтажёры

Александр Амиров

Монтажёр
Андрей Малашенков

Монтажёр

Операторы

Евгений Привин

Оператор
Олег Лукичёв

Оператор

Композиторы

Элиза Пуссэр

Eliza Pusser
Композитор
Павел Макаров

Композитор
Николай Иншаков

Композитор
Александр Кузин

Композитор