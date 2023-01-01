Фильм Быть (2023)

Фильм «Быть» — новогодняя история о рэпере, который перемещается в лихие 90-е. Фантастическая комедия с Олегом Гаасом, Федором Добронравовым и Гошей Куценко.



Рэп-исполнитель и сирота Илья страстно мечтает о том, чтобы достичь популярности в музыкальной индустрии. Однако его выступления не привлекают достаточное количество зрителей, и продюсеры дают парню всего лишь три дня, чтобы исправить ситуацию. После очередного батла молодой человек садится в такси и внезапно оказывается в 1993 году. Встретив своих молодых родителей, он осознает, что у него есть уникальная возможность изменить будущее. Теперь Илье предстоит не только спасти «предков», но и сохранить собственную жизнь. У



дастся ли Илье осуществить задуманное, узнаете в новогодней комедии «Быть».



