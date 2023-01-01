Фильм Быть (2023)

О фильме
Фильм «Быть» — новогодняя история о рэпере, который перемещается в лихие 90-е. Фантастическая комедия с Олегом Гаасом, Федором Добронравовым и Гошей Куценко.
Рэп-исполнитель и сирота Илья страстно мечтает о том, чтобы достичь популярности в музыкальной индустрии. Однако его выступления не привлекают достаточное количество зрителей, и продюсеры дают парню всего лишь три дня, чтобы исправить ситуацию. После очередного батла молодой человек садится в такси и внезапно оказывается в 1993 году. Встретив своих молодых родителей, он осознает, что у него есть уникальная возможность изменить будущее. Теперь Илье предстоит не только спасти «предков», но и сохранить собственную жизнь. У
дастся ли Илье осуществить задуманное, узнаете в новогодней комедии «Быть». Фильм 2023 года можно смотреть в хорошем качестве онлайн в любое время на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Ковтунец
- Актёр
Олег
Гаас
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- АКАктёр
Александр
Ковтунец
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Михаил
Башкатов
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- АКСценарист
Александр
Ковтунец
- АКПродюсер
Александр
Ковтунец
- ЕППродюсер
Евгений
Петров
- ДМПродюсер
Денис
Мурашкин
- КАХудожница
Ксения
Акимова
- ИЩХудожница
Ирина
Щурихина
- ОБХудожница
Ольга
Беляшина
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ЭПКомпозитор
Элиза
Пуссэр
- ПМКомпозитор
Павел
Макаров
- НИКомпозитор
Николай
Иншаков
- АККомпозитор
Александр
Кузин