Быстрее пули (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Наёмник под кодовым именем Божья Коровка отправляется на новую миссию: вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд Токио — Киото, выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит всевозможными киллерами.



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