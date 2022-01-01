Быстрее пули (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Bullet Train
Боевики, Комедии18+
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Сюжет
Наёмник под кодовым именем Божья Коровка отправляется на новую миссию: вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд Токио — Киото, выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит всевозможными киллерами.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Литч
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- ЭКАктёр
Эндрю
Кодзи
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- ББАктёр
Бэд
Банни
- Актёр
Хироюки
Санада
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- Актёр
Майкл
Шеннон
- КИСценарист
Котаро
Исака
- Продюсер
Антуан
Фукуа
- Продюсер
Дэвид
Литч
- БОПродюсер
Брент
О’Коннор
- КМПродюсер
Келли
МакКормик
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- РБХудожник
Ричард
Блум
- НПХудожник
Николас
Плоткуин
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис