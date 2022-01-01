Быстрее пули
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Быстрее пули

Быстрее пули (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Bullet Train
Боевики, Комедии18+

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Сюжет

Наёмник под кодовым именем Божья Коровка отправляется на новую миссию: вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд Токио — Киото, выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит всевозможными киллерами.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Боевики

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Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрее пули»