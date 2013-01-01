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Быстрее, чем кролики. Альтернативный финал

Быстрее, чем кролики. Альтернативный финал (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Быстрее, чем кролики. Альтернативный финал
Комедии91 мин18+

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Сюжет

После вечеринки Лeша и Слава просыпаются в доме со множеством коридоров, но без окон и дверей, и пытаются понять, как они там оказались. Позже герои находят в лабиринте еще нескольких заплутавших и начинают вести с ними философские беседы о смерти, ведь что еще делать в подобной ситуации.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрее, чем кролики. Альтернативный финал»

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