Бригада: Наследник (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм является идейным продолжением жизни героев телесериала «Бригада». Однако акцент смещен в историю сына Александра Белова — Ивана. Это Кино о современной России. О том, что у всех на устах: политике, коррупции, цинизме крупного бизнеса и спецслужб. О новом поколении, которое, узнав правду �о нечистом бизнесе родителей, не идет по их стопам, а выбирает новый путь. Для них дороги понятия чести, любви и Родины. Герой, комфортно живший за границей, тем не менее, выбирает Россию (в отличие от сериала) и остается жить в ней, надеясь привнести эти идеалы в жизнь своих близких и страны в целом.



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