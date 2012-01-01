Бригада: Наследник (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Бригада: Наследник
Боевики101 мин18+
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Сюжет
Фильм является идейным продолжением жизни героев телесериала «Бригада». Однако акцент смещен в историю сына Александра Белова — Ивана. Это Кино о современной России. О том, что у всех на устах: политике, коррупции, цинизме крупного бизнеса и спецслужб. О новом поколении, которое, узнав правду �о нечистом бизнесе родителей, не идет по их стопам, а выбирает новый путь. Для них дороги понятия чести, любви и Родины. Герой, комфортно живший за границей, тем не менее, выбирает Россию (в отличие от сериала) и остается жить в ней, надеясь привнести эти идеалы в жизнь своих близких и страны в целом.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
2.6 КиноПоиск
2.6 IMDb
- ДАРежиссёр
Денис
Алексеев
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- ВДАктёр
Владислав
Демин
- АИАктёр
Александр
Иншаков
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Юрий
Чурсин
- НБАктриса
Наталия
Берн
- ДАСценарист
Денис
Алексеев
- АИСценарист
Александр
Иншаков
- АИПродюсер
Александр
Иншаков
- ДАПродюсер
Денис
Алексеев
- ССПродюсер
Сергей
Сидоров
- ЕКОператор
Евгений
Корженков
- СВКомпозитор
Сергей
Воробьев
- АККомпозитор
Андрей
Курилов
- ВФКомпозитор
Василий
Филатов