Божественные тайны сестричек Я-Я (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
Драмы111 мин12+
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Сюжет
Фильм основан на одноименном романе Ребекки Уэллс 1996 года и повествует о женской дружбе и взаимоотношениях матери с дочерью, показанных глазами дочери - драматурга, чье невротическое поведение берет начало в детстве.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Кэлли
Кхури
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- ДГАктёр
Джеймс
Гарнер
- Актриса
Черри
Джонс
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актриса
Ширли
Найт
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актр�иса
Жаклин
Маккензи
- Сценарист
Кэлли
Кхури
- РУСценарист
Ребекка
Уэллс
- ББПродюсер
Бонни
Брукхаймер
- СЕПродюсер
Скотт
Елиас
- ЕГПродюсер
Е.К.
Гэйлорд II
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- ДМКомпозитор
Дэвид
Мэнсфилд