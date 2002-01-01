Божественные тайны сестричек Я-Я
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Божественные тайны сестричек Я-Я

Божественные тайны сестричек Я-Я (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
Драмы111 мин12+

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Сюжет

Фильм основан на одноименном романе Ребекки Уэллс 1996 года и повествует о женской дружбе и взаимоотношениях матери с дочерью, показанных глазами дочери - драматурга, чье невротическое поведение берет начало в детстве.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Божественные тайны сестричек Я-Я»

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