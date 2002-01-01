Божественные тайны сестричек Я-Я (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм основан на одноименном романе Ребекки Уэллс 1996 года и повествует о женской дружбе и взаимоотношениях матери с дочерью, показанных глазами дочери - драматурга, чье невротическое поведение берет начало в детстве.



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