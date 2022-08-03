Бойлерная (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.32000, Boiler Room
Триллер, Драма114 мин18+
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О фильме
Устав от несправедливой жизни, молодой шулер Сет Девис открывает в своей квартире подпольное казино. Однажды один из клиентов предлагает парню работу на брокерской фирме, где месячная зарплата превышает годовой доход от казино. Мечта Сета о крупном заработке сбывается, но вскоре парень начинает понимать, что за всe в жизни нужно платить.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БЯРежиссёр
Бен
Янгер
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Вин
Дизель
- Актриса
Ниа
Лонг
- Актёр
Бен
Аффлек
- НКАктёр
Никки
Кэтт
- Актёр
Скотт
Каан
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- БЯСценарист
Бен
Янгер
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- СТПродюсер
Сюзанн
Тодд
- Продюсер
Ричард
Бренер
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ДКХудожница
Джулия
Кэстон
- КПМонтажёр
Крис
Пеппе
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ЭКомпозитор
Энджел