Бойлерная
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Бойлерная

Бойлерная (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.32000, Boiler Room
Триллер, Драма114 мин18+

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О фильме

Устав от несправедливой жизни, молодой шулер Сет Девис открывает в своей квартире подпольное казино. Однажды один из клиентов предлагает парню работу на брокерской фирме, где месячная зарплата превышает годовой доход от казино. Мечта Сета о крупном заработке сбывается, но вскоре парень начинает понимать, что за всe в жизни нужно платить.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бойлерная»