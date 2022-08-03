Устав от несправедливой жизни, молодой шулер Сет Девис открывает в своей квартире подпольное казино. Однажды один из клиентов предлагает парню работу на брокерской фирме, где месячная зарплата превышает годовой доход от казино. Мечта Сета о крупном заработке сбывается, но вскоре парень начинает понимать, что за всe в жизни нужно платить.

