Бойфренд из будущего (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.12013, About Time
Фантастика, Драма118 мин18+
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О фильме
Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он… умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Кёртис
- Актёр
Донал
Глисон
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Том
Холландер
- Актриса
Марго
Робби
- ЛУАктриса
Лидия
Уилсон
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- РКАктёр
Ричард
Кордери
- Актёр
Джош
МакГуайр
- УМАктёр
Уилл
Меррик
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- НЛКомпозитор
Ник
Лэйрд-Клоус