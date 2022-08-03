Бойфренд из будущего
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Бойфренд из будущего

Бойфренд из будущего (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.12013, About Time
Фантастика, Драма118 мин18+

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О фильме

Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он… умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бойфренд из будущего»