Wink
Фильмы
Бой без правил
Актёры и съёмочная группа фильма «Бой без правил»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бой без правил»

Режиссёры

Дито Монтиель

Дито Монтиель

Dito Montiel
Режиссёр

Актёры

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

Channing Tatum
АктёрShawn MacArthur
Терренс Ховард

Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрHarvey Boarden
Сулай Энао

Сулай Энао

Zulay Henao
АктрисаZulay Velez
Майкл Ривера

Майкл Ривера

Michael Rivera
АктёрAjax
Флако Навайа

Флако Навайа

Flaco Navaja
АктёрRay Ray
Питер Энтони Тамбакис

Питер Энтони Тамбакис

Peter Anthony Tambakis
АктёрZ (в титрах: Peter Tambakis)
Луис Гусман

Луис Гусман

Luis Guzmán
АктёрMartinez
Энтони ДеСандо

Энтони ДеСандо

Anthony DeSando
АктёрChristopher Anthony
Роджер Гуэнвёр Смит

Роджер Гуэнвёр Смит

Roger Guenveur Smith
АктёрJack Dancing
Брайан Дж. Уайт

Брайан Дж. Уайт

Brian J. White
АктёрEvan Hailey

Сценаристы

Роберт Мунич

Роберт Мунич

Robert Munic
Сценарист
Дито Монтиель

Дито Монтиель

Dito Montiel
Сценарист

Продюсеры

Кевин Мишер

Кевин Мишер

Kevin Misher
Продюсер
Патрик Бэйкер

Патрик Бэйкер

Patrick Baker
Продюсер
Лиза Брюс

Лиза Брюс

Lisa Bruce
Продюсер
Эндрю Рона

Эндрю Рона

Andrew Rona
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Курт и Барт

Курт и Барт

Kurt and Bart
Художник

Монтажёры

Заар Клейн

Заар Клейн

Saar Klein
Монтажёр

Операторы

Стефан Чапски

Стефан Чапски

Stefan Czapsky
Оператор

Композиторы

Джонатан Илайас

Джонатан Илайас

Jonathan Elias
Композитор