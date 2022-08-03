Бой без правил (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Fighting
Драма, Спортивный102 мин18+
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О фильме
Бойкий парень Шон МакАртур приезжает из провинции покорять Нью-Йорк. Дела героя в большом городе не ладятся до тех пор, пока он не знакомится с аферистом Харви Борденом. Тот вводит Шона в мир уличных боев. МакАртур добивается успеха на новом поприще, не задумываясь об опасных последствиях.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Боевик, Драма
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дито
Монтиель
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Терренс
Ховард
- СЭАктриса
Сулай
Энао
- МРАктёр
Майкл
Ривера
- ФНАктёр
Флако
Навайа
- ПЭАктёр
Питер
Энтони Тамбакис
- Актёр
Луис
Гусман
- ЭДАктёр
Энтони
ДеСандо
- РГАктёр
Роджер
Гуэнвёр Смит
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- РМСценарист
Роберт
Мунич
- ДМСценарист
Дито
Монтиель
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- ПБПродюсер
Патрик
Бэйкер
- ЛБПродюсер
Лиза
Брюс
- Продюсер
Эндрю
Рона
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- КиХудожник
Курт
и Барт
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ДИКомпозитор
Джонатан
Илайас