Бойкий парень Шон МакАртур приезжает из провинции покорять Нью-Йорк. Дела героя в большом городе не ладятся до тех пор, пока он не знакомится с аферистом Харви Борденом. Тот вводит Шона в мир уличных боев. МакАртур добивается успеха на новом поприще, не задумываясь об опасных последствиях.

