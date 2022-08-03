Бой без правил
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Бой без правил

Бой без правил (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Fighting
Драма, Спортивный102 мин18+

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О фильме

Бойкий парень Шон МакАртур приезжает из провинции покорять Нью-Йорк. Дела героя в большом городе не ладятся до тех пор, пока он не знакомится с аферистом Харви Борденом. Тот вводит Шона в мир уличных боев. МакАртур добивается успеха на новом поприще, не задумываясь об опасных последствиях.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бой без правил»