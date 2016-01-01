Большой (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Большой» — реалистичная драма о балете режиссера Валерия Тодоровского.
Маленькая и упорная танцовщица Юля Ольшанская из провинции попадает в балетную академию. Однако чтобы стать балериной Большого театра нужно пройти очень сложный и долгий путь, требующий не только таланта, но и упорства, дисциплины, физической подготовки и полной самоотдачи. Этот путь предстоит пройти и Юле — ее ждут жестокие тренировки, критика преподавателей, изнурительные диеты, зависть бывших подруг. Получится ли у гадкого утенка из маленького городка превратиться в прекрасного лебедя на сцене Большого театра?
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Рейтинг
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Александр
Домогаров
- НЛАктёр
Николя
Ле Риш
- МСАктриса
Маргарита
Симонова
- ЕСАктриса
Екатерина
Самуйлина
- АИАктриса
Анна
Исаева
- АПАктриса
Анастасия
Плотникова
- Актриса
Анастасия
Волынская
- АТАктриса
Анна
Тарасенко
- АПСценарист
Анастасия
Пальчикова
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- СМОператор
Сергей
Михальчук
- Композитор
Анна
Друбич
- ПККомпозитор
Павел
Карманов