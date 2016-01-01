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Большой (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Большой
Драма, Мелодрама126 мин18+
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О фильме

Фильм «Большой» — реалистичная драма о балете режиссера Валерия Тодоровского.

Маленькая и упорная танцовщица Юля Ольшанская из провинции попадает в балетную академию. Однако чтобы стать балериной Большого театра нужно пройти очень сложный и долгий путь, требующий не только таланта, но и упорства, дисциплины, физической подготовки и полной самоотдачи. Этот путь предстоит пройти и Юле — ее ждут жестокие тренировки, критика преподавателей, изнурительные диеты, зависть бывших подруг. Получится ли у гадкого утенка из маленького городка превратиться в прекрасного лебедя на сцене Большого театра?

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой»