Большой (фильм, 2016) смотреть онлайн

Фильм «Большой» — реалистичная драма о балете режиссера Валерия Тодоровского.



Маленькая и упорная танцовщица Юля Ольшанская из провинции попадает в балетную академию. Однако чтобы стать балериной Большого театра нужно пройти очень сложный и долгий путь, требующий не только таланта, но и упорства, дисциплины, физической подготовки и полной самоотдачи. Этот путь предстоит пройти и Юле — ее ждут жестокие тренировки, критика преподавателей, изнурительные диеты, зависть бывших подруг. Получится ли у гадкого утенка из маленького городка превратиться в прекрасного лебедя на сцене Большого театра?



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