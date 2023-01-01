Больше чем жизнь (фильм, 1996) смотреть онлайн
Сюжет
Джек получает в наследство слона и отправляется с ним в путешествие через всю Америку. Очаровательная комедия с Биллом Мюрреем и настоящей слонихой Тай от режиссера «Романа с камнем».
Джек Ко�ркорен получает письмо, где сообщается о смерти его отца, циркового клоуна, оставившего «огромное» наследство. Джек, не медля, отправляется к нотариусу и узнает, что наследство свалилось ему на голову в виде слонихи Веры, которая играла на цирковой арене вместе с отцом и была его любимицей. Что делать с этой большой проблемой? Джек решает отправить слониху в Шри-Ланку. Теперь им предстоит дорога через всю страну, полная забавных ситуаций и приключений. Джек и Вера узнают друг друга получше и станут истинными друзьями, так что расстаться будет совсем не просто!
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Информация
Рейтинг
- ХФРежиссёр
Ховард
Франклин
- Актёр
Билл
Мюррей
- ТАктриса
Тай
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- ПХАктёр
Пэт
Хингл
- ЛФАктриса
Линда
Фиорентино
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Джереми
Пивен
- ХПАктёр
Харви
Преснелл
- ТУАктёр
Трейси
Уолтер
- Актёр
Кит
Дэвид
- РБСценарист
Рой
Блонт мл.
- Сценарист
Пен
Деншэм
- Продюсер
Пен
Деншэм
- РБПродюсер
Ричард
Бартон Льюис
- ДУПродюсер
Джон
Уотсон
- БДХудожник
Бо
Джонсон
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- МГКомпозитор
Майлз
Гудман