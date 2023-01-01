Больше чем жизнь (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Джек получает в наследство слона и отправляется с ним в путешествие через всю Америку. Очаровательная комедия с Биллом Мюрреем и настоящей слонихой Тай от режиссера «Романа с камнем».



Джек Ко�ркорен получает письмо, где сообщается о смерти его отца, циркового клоуна, оставившего «огромное» наследство. Джек, не медля, отправляется к нотариусу и узнает, что наследство свалилось ему на голову в виде слонихи Веры, которая играла на цирковой арене вместе с отцом и была его любимицей. Что делать с этой большой проблемой? Джек решает отправить слониху в Шри-Ланку. Теперь им предстоит дорога через всю страну, полная забавных ситуаций и приключений. Джек и Вера узнают друг друга получше и станут истинными друзьями, так что расстаться будет совсем не просто!



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