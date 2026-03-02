Блондинка (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Blonde
Драма18+
В тередкие часы, когда сбрендившая мама непыталась сжечь илиутопить маленькую Норму Джин, онарассказывала дочке, чтоеё отец—голливудская знаменитость ибогач, который временно неможет принимать участие вих жизни. Маму посадили всумасшедший дом, Норма Джин выросла, взяла псевдоним Мэрилин Монро, нодаже когда стала самой популярной блондинкой Голливуда исекс-символом 1950-х, всё равно продолжала поиски анонимного отца.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Доминик
- Актриса
Ана
де Армас
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ИУАктёр
Ивэн
Уильямс
- Актёр
Тоби
Хасс
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- КФАктёр
Каспар
Филлипсон
- Актёр
Дэн
Батлер
- СПАктриса
Сара
Пэкстон
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ТРАктёр
Тай
Рунян
- МДАктёр
Майкл
Дрэйер
- РВАктёр
Райан
Винсент
- ПБАктёр
Патрик
Бреннан
- ЭМАктёр
Эрик
Мэзени
- ЛДАктриса
Люси
ДеВито
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- РИАктёр
Равиль
Исянов
- КДАктриса
Катрин
Дент
- ММАктёр
Майкл
Масини
- КЛАктёр
Крис
Леммон
- Актёр
Нед
Беллами
- ИРАктриса
Иден
Ригел
- СГАктёр
Спенсер
Гаррет
- ЛФАктёр
Лили
Фишер
- РБАктёр
Роб
Браунштейн
- СВАктёр
Сонни
Валиченти
- ЭКАктёр
Этан
Кон
- МОАктёр
Майк
Остроски
- СПАктёр
Скип
Пипо
- КДАктриса
Кива
Джамп
- КСАктриса
Клаудия
Смит
- МГАктриса
Мэри-Пэт
Грин
- АХАктёр
Аллан
Хэви
- РНАктёр
Роб
Нэгл
- ТРАктёр
Тим
Рэнсом
- Актёр
Тони
Кертис
- ККАктёр
Кристофер
Криса
- ТШАктёр
Татум
Шэнк
- ЭТАктёр
Эндрю
Тэчер
- ДЛАктёр
Доминик
Лидер
- СУАктёр
Скотт
Уайлдер
- ЭДСценарист
Эндрю
Доминик
- ДКСценарист
Джойс
Кэрол Оутс
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- Продюсер
Брэд
Питт
- АРМонтажёр
Адам
Робинсон
- ЧИОператор
Чейзи
Ирвин
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис