В тередкие часы, когда сбрендившая мама непыталась сжечь илиутопить маленькую Норму Джин, онарассказывала дочке, чтоеё отец—голливудская знаменитость ибогач, который временно неможет принимать участие вих жизни. Маму посадили всумасшедший дом, Норма Джин выросла, взяла псевдоним Мэрилин Монро, нодаже когда стала самой популярной блондинкой Голливуда исекс-символом 1950-х, всё равно продолжала поиски анонимного отца.

