Блэйд
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Блэйд

Блэйд (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.61998, Blade
Боевики, Ужасы115 мин18+

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Сюжет

Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда. Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы, Боевики, Фэнтези

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блэйд»

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