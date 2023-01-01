Блэйд (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда. Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой…



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