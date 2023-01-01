Блэйд (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.61998, Blade
Боевики, Ужасы115 мин18+
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Сюжет
Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда. Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой…
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СНРежиссёр
Стивен
Норрингтон
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- НРАктриса
Н’Буш
Райт
- Актёр
Донал
Лог
- УКАктёр
Удо
Кир
- АЖАктриса
Арли
Жовер
- ТЛАктриса
Трейси
Лордс
- КПАктёр
Кевин
Патрик Уоллс
- ТГАктёр
Тим
Гини
- ДССценари�ст
Дэвид
С. Гойер
- РЭПродюсер
Роберт
Энгелман
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- Продюсер
Ави
Арад
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- МАКомпозитор
Марк
Айшем