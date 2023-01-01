Блэйд (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Культовый вампирский боевик по одноименному комиксу теперь доступен в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Блэйд — отчаянный охотник на вурдалаков, чья мать умерла от вампирского укуса сразу после родов. Его месть беспощадна, а цель благородна.



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