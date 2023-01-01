Блэйд (в переводе Гоблина)
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Блэйд (в переводе Гоблина)

Блэйд (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.91998, Blade
Боевики, Ужасы116 мин18+

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Сюжет

Культовый вампирский боевик по одноименному комиксу теперь доступен в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Блэйд — отчаянный охотник на вурдалаков, чья мать умерла от вампирского укуса сразу после родов. Его месть беспощадна, а цель благородна.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Боевики, Фэнтези

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блэйд (в переводе Гоблина)»

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