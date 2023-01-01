Блэйд (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.91998, Blade
Боевики, Ужасы116 мин18+
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Сюжет
Культовый вампирский боевик по одноименному комиксу теперь доступен в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Блэйд — отчаянный охотник на вурдалаков, чья мать умерла от вампирского укуса сразу после родов. Его месть беспощадна, а цель благородна.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СНРежиссёр
Стивен
Норрингтон
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- НРАктриса
Н’Буш
Райт
- Актёр
Донал
Лог
- УКАктёр
Удо
Кир
- АЖАктриса
Арли
Жовер
- ТЛАктриса
Трейси
Лордс
- КПАктёр
Кевин
Патрик Уоллс
- ТГАктёр
Тим
Гини
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- РЭПродюсер
Роберт
Энгелман
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- Продюсер
Ави
Арад
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ТвОпер�атор
Тео
ван де Санде
- МАКомпозитор
Марк
Айшем