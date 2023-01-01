Wink
Блэйд 3: Троица
Актёры и съёмочная группа фильма «Блэйд 3: Троица»

Режиссёры

Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Режиссёр

Актёры

Уэсли Снайпс

Wesley Snipes
АктёрBlade
Крис Кристофферсон

Kris Kristofferson
АктёрWhistler
Доминик Пёрселл

Dominic Purcell
АктёрDrake
Джессика Бил

Jessica Biel
АктрисаAbigail Whistler
Райан Рейнольдс

Ryan Reynolds
АктёрHannibal King
Паркер Поузи

Parker Posey
АктрисаDanica Talos
Марк Берри

Mark Berry
АктёрChief Martin Vreede
Джон Майкл Хиггинс

John Michael Higgins
АктёрDr. Edgar Vance
Каллум Кит Ренни

Callum Keith Rennie
АктёрAsher Talos
Пол Левески

Paul Levesque
АктёрJarko Grimwood (в титрах: Triple H)

Сценаристы

Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Сценарист
Марв Вольфман

Marv Wolfman
Сценарист
Джин Колан

Gene Colan
Сценарист

Продюсеры

Питер Франкфурт

Peter Frankfurt
Продюсер
Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Продюсер
Линн Харрис

Lynn Harris
Продюсер
Уэсли Снайпс

Wesley Snipes
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Владимир Вихров

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Эрик Фрайзер

Eric Fraser
Художник
Лаура Джин Шеннон

Laura Jean Shannon
Художница

Монтажёры

Ховард Э. Смит

Howard E. Smith
Монтажёр

Операторы

Габриель Беристайн

Gabriel Beristain
Оператор

Композиторы

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор