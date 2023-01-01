WinkФильмыБлэйд 3: ТроицаАктёры и съёмочная группа фильма «Блэйд 3: Троица»
Актёры и съёмочная группа фильма «Блэйд 3: Троица»
Режиссёры
Актёры
АктёрBlade
Уэсли СнайпсWesley Snipes
АктёрWhistler
Крис КристофферсонKris Kristofferson
АктёрDrake
Доминик ПёрселлDominic Purcell
АктрисаAbigail Whistler
Джессика БилJessica Biel
АктёрHannibal King
Райан РейнольдсRyan Reynolds
АктрисаDanica Talos
Паркер ПоузиParker Posey
АктёрChief Martin Vreede
Марк БерриMark Berry
АктёрDr. Edgar Vance
Джон Майкл ХиггинсJohn Michael Higgins
АктёрAsher Talos
Каллум Кит РенниCallum Keith Rennie
АктёрJarko Grimwood (в титрах: Triple H)