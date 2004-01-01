Блэйд 3: Троица (фильм, 2004) смотреть онлайн

Хотите посмотреть, как знаменитый охотник на вампиров доходит до главного босса? «Блэйд 3: Троица» — свирепый экшен с жестокими схватками, оформленными в эклектичном стиле и приправленными мотивами мести.



Вампиры подставляют Блэйда, обвиняя его в убийстве человека, из-за чего теперь еще и ФБР с полицией атакуют его укрытие. Наставник главного героя Уистлер уничтожает базу, но Блэйд попадает в лапы врагов. Пока его не спасают «Ночные охотники», чтобы попросить об одолжении. Вместе с ними главному герою предстоит вступить в схватку с армией вампиров и разработать оружие, способное уничтожить кровососов раз и навсегда. Однако время на исходе, а у Блэйда появляется противник, равный по силе и хитрости, — Дракула. Этот древний хищник умеет менять облик и противостоять солнцу, а теперь Дракула угрожает уничтожить не только человечество, но и самих вампиров, если те не подчинятся.



Фильм «Блэйд 3: Троица» — заряженный адреналином угар, миксующий черный юмор и эстетику начала 2000-х. Фильм добавляет новых харизматичных героев и показывает борьбу за выживание, в которой старые правила не работают, а Блэйд вынужден переосмыслить свою миссию во имя спасения мира.



