Блэйд 3: Троица (фильм, 2004) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Хотите посмотреть, как знаменитый охотник на вампиров доходит до главного босса? «Блэйд 3: Троица» — свирепый экшен с жестокими схватками, оформленными в эклектичном стиле и приправленными мотивами мести.
Вампиры подставляют Блэйда, обвиняя его в убийстве человека, из-за чего теперь еще и ФБР с полицией атакуют его укрытие. Наставник главного героя Уистлер уничтожает базу, но Блэйд попадает в лапы врагов. Пока его не спасают «Ночные охотники», чтобы попросить об одолжении. Вместе с ними главному герою предстоит вступить в схватку с армией вампиров и разработать оружие, способное уничтожить кровососов раз и навсегда. Однако время на исходе, а у Блэйда появляется противник, равный по силе и хитрости, — Дракула. Этот древний хищник умеет менять облик и противостоять солнцу, а теперь Дракула угрожает уничтожить не только человечество, но и самих вампиров, если те не подчинятся.
Фильм «Блэйд 3: Троица» — заряженный адреналином угар, миксующий черный юмор и эстетику начала 2000-х. Фильм добавляет новых харизматичных героев и показывает борьбу за выживание, в которой старые правила не работают, а Блэйд вынужден переосмыслить свою миссию во имя спасения мира.
Блэйд 3: Троица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэвид
С. Гойер
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Паркер
Поузи
- МБАктёр
Марк
Берри
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- ПЛАктёр
Пол
Левески
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- МВСценарист
Марв
Вольфман
- ДКСценарист
Джин
Колан
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Гойер
- Продюсер
Линн
Харрис
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЭФХудожник
Эрик
Фрайзер
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- Композитор
Рамин
Джавади