Блэйд 3: Троица (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.92004, Blade: Trinity
Ужасы, Фэнтези108 мин18+

О фильме

Хотите посмотреть, как знаменитый охотник на вампиров доходит до главного босса? «Блэйд 3: Троица» — свирепый экшен с жестокими схватками, оформленными в эклектичном стиле и приправленными мотивами мести.

Вампиры подставляют Блэйда, обвиняя его в убийстве человека, из-за чего теперь еще и ФБР с полицией атакуют его укрытие. Наставник главного героя Уистлер уничтожает базу, но Блэйд попадает в лапы врагов. Пока его не спасают «Ночные охотники», чтобы попросить об одолжении. Вместе с ними главному герою предстоит вступить в схватку с армией вампиров и разработать оружие, способное уничтожить кровососов раз и навсегда. Однако время на исходе, а у Блэйда появляется противник, равный по силе и хитрости, — Дракула. Этот древний хищник умеет менять облик и противостоять солнцу, а теперь Дракула угрожает уничтожить не только человечество, но и самих вампиров, если те не подчинятся.

Фильм «Блэйд 3: Троица» — заряженный адреналином угар, миксующий черный юмор и эстетику начала 2000-х. Фильм добавляет новых харизматичных героев и показывает борьбу за выживание, в которой старые правила не работают, а Блэйд вынужден переосмыслить свою миссию во имя спасения мира.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

