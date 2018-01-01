Wink
Фильмы
Битва за Землю
Актёры и съёмочная группа фильма «Битва за Землю»

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва за Землю»

Режиссёры

Руперт Уайатт

Руперт Уайатт

Rupert Wyatt
Режиссёр

Актёры

Джон Гудман

Джон Гудман

John Goodman
Актёр
Вера Фармига

Вера Фармига

Vera Farmiga
АктрисаJane Doe
Эштон Сандерс

Эштон Сандерс

Ashton Sanders
АктёрGabriel Drummond
Джонатан Мэйджерс

Джонатан Мэйджерс

Jonathan Majors
АктёрRafe Drummond
Кевин Данн

Кевин Данн

Kevin Dunn
АктёрCommissioner Eugene Igoe
Джеймс Рэнсон

Джеймс Рэнсон

James Ransone
АктёрPatrick Ellison
Алан Рак

Алан Рак

Alan Ruck
АктёрCharles Rittenhouse
Мадлен Брюэр

Мадлен Брюэр

Madeline Brewer
АктрисаRula
Машин Ган Келли

Машин Ган Келли

Machine Gun Kelly
АктёрJurgis
Кевин Дж. О’Коннор

Кевин Дж. О’Коннор

Kevin J. O'Connor
АктёрKermode

Сценаристы

Эрика Бини

Эрика Бини

Erica Beeney
Сценарист
Руперт Уайатт

Руперт Уайатт

Rupert Wyatt
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Крокетт

Дэвид Крокетт

David Crockett
Продюсер
Джонатан Кинг

Джонатан Кинг

Jonathan King
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа

Композиторы

Роб Симонсен

Роб Симонсен

Rob Simonsen
Композитор