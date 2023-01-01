Безумный Макс (фильм, 1979) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический фильм «Безумный Макс» 1979 года — работа режиссера Джорджа Миллера, давшая старт культовой франшизе. Главную роль в картине сыграл Мэл Гибсон.
Добро пожаловать в постапокалиптическую Австралию — место, где прожить еще один день — само по себе подвиг. Бензин стал на вес золота, дороги захватили байкерские банды, а полиция из последних сил пытается контролировать порядок. Молодой офицер Макс Рокатански ежедневно рискует жизнью на шоссе. Когда одна из банд жестоко расправляется с его напарником, а затем добирается до семьи, Макс теряет все. Он больше не верит в справедливость и выходит на личную войну.
Это история человека, который хотел остаться героем, но стал легендой. Минимум слов, максимум скорости и неукротимой ярости — смотреть «Безумный Макс» будет интересно любителям суровых боевиков.
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ЖанрФантастика
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- ДСАктриса
Джоэнн
Сэмюэл
- ХКАктёр
Хью
Кияс-Бёрн
- СБАктёр
Стив
Бисли
- ТБАктёр
Тим
Барнс
- РУАктёр
Роджер
Уорд
- ЛААктриса
Лиза
Альденховен
- ДБАктёр
Дэвид
Брэкс
- БКАктёр
Бертран
Кадар
- ДКАктёр
Дэвид
Камерон
- ДСценарист
Джеймс
МакКосленд
- Сценарист
Джордж
Миллер
- БКСценарист
Байрон
Кеннеди
- БКПродюсер
Байрон
Кеннеди
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДДХудожник
Джон
Доудинг
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- БМКомпозитор
Брайан
Мэй