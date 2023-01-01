Безумный Макс (фильм, 1979) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Безумный Макс» 1979 года — работа режиссера Джорджа Миллера, давшая старт культовой франшизе. Главную роль в картине сыграл Мэл Гибсон.



Добро пожаловать в постапокалиптическую Австралию — место, где прожить еще один день — само по себе подвиг. Бензин стал на вес золота, дороги захватили байкерские банды, а полиция из последних сил пытается контролировать порядок. Молодой офицер Макс Рокатански ежедневно рискует жизнью на шоссе. Когда одна из банд жестоко расправляется с его напарником, а затем добирается до семьи, Макс теряет все. Он больше не верит в справедливость и выходит на личную войну.



Это история человека, который хотел остаться героем, но стал легендой. Минимум слов, максимум скорости и неукротимой ярости — смотреть «Безумный Макс» будет интересно любителям суровых боевиков.



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