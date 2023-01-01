Безумный Макс 3: Под куполом грома
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Безумный Макс 3: Под куполом грома

Безумный Макс 3: Под куполом грома (фильм, 1985) смотреть онлайн

8.91985, Mad Max Beyond Thunderdome
Фантастика102 мин12+

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Сюжет

В городе Батертауне правит коварная властительница Энтити. Для укрепления своей власти она пытается использовать Макса, непревзойденного мастера дорожных схваток. Но теперь завораживающую череду автомобильных разборок под испепеляющим солнцем начинают сменять невероятные рукопашные бои.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный Макс 3: Под куполом грома»

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