Безумный Макс 3: Под куполом грома (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

В городе Батертауне правит коварная властительница Энтити. Для укрепления своей власти она пытается использовать Макса, непревзойденного мастера дорожных схваток. Но теперь завораживающую череду автомобильных разборок под испепеляющим солнцем начинают сменять невероятные рукопашные бои.





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