Безумный Макс 3: Под куполом грома (фильм, 1985) смотреть онлайн
8.91985, Mad Max Beyond Thunderdome
Фантастика102 мин12+
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Сюжет
В городе Батертауне правит коварная властительница Энтити. Для укрепления своей власти она пытается использовать Макса, непревзойденного мастера дорожных схваток. Но теперь завораживающую череду автомобильных разборок под испепеляющим солнцем начинают сменять невероятные рукопашные бои.
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Информация
СтранаАвстралия
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- ДОРежиссёр
Джордж
Огилве
- Актёр
Мэл
Гибсон
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- АКАктёр
Адам
Кокберн
- ТТАктриса
Тина
Тёрнер
- ФТАктёр
Фрэнк
Тринг
- АРАктёр
Анджело
Росситто
- ПЛАктёр
Пол
Ларссон
- ЭААктёр
Энгри
Андерсон
- РГАктёр
Роберт
Грубб
- ДСАктёр
Джордж
Спартелс
- ТХСценарист
Терри
Хейз
- Сценарист
Джордж
Миллер
- БКСценарист
Байрон
Кеннеди
- Продюсер
Джордж
Миллер
- САПродюсер
Стив
Амездоз
- ТХПродюсер
Терри
Хейз
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- НМХудожница
Норма
Морисо
- МОХудожник
Мартин
О’Нилл
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДСОператор
Дин
Семлер
- МЖКомпозитор
Морис
Жарр