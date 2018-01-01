Wink
Фильмы
Безумное свидание
Актёры и съёмочная группа фильма «Безумное свидание»

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумное свидание»

Режиссёры

Шон Леви

Шон Леви

Shawn Levy
Режиссёр

Актёры

Стив Карелл

Стив Карелл

Steve Carell
АктёрPhil Foster
Тина Фей

Тина Фей

Tina Fey
АктрисаClaire Foster
Тараджи П. Хенсон

Тараджи П. Хенсон

Taraji P. Henson
АктрисаDetective Arroyo
Марк Уолберг

Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрHolbrooke
Джимми Симпсон

Джимми Симпсон

Jimmi Simpson
АктёрArmstrong
Коммон

Коммон

Common
АктёрCollins
Уильям Фихтнер

Уильям Фихтнер

William Fichtner
АктёрDA Frank Crenshaw
Джеймс Франко

Джеймс Франко

James Franco
АктёрTaste
Мила Кунис

Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаWhippit
Лейтон Мистер

Лейтон Мистер

Leighton Meester
АктрисаKaty

Продюсеры

Шон Леви

Шон Леви

Shawn Levy
Продюсер
Джозеф М. Караччоло мл.

Джозеф М. Караччоло мл.

Joseph M. Caracciolo Jr.
Продюсер
Джош Маклаглен

Джош Маклаглен

Josh McLaglen
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Андрей Симанов

Андрей Симанов

Актёр дубляжа

Художники

Марлен Стюарт

Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница
Джей Харт

Джей Харт

Jay Hart
Художник

Операторы

Дин Семлер

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор