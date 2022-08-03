Безумное свидание (фильм, 2010) смотреть онлайн

Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь стоило им представиться чужими именами, чтобы получить столик без очереди, и безумные приключения тут же начались. Приняв их за других, в бешеную гонку по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы и городские гангстеры.

