Безумное свидание (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.32010, Date Night
Триллер, Мелодрама84 мин18+
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О фильме
Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь стоило им представиться чужими именами, чтобы получить столик без очереди, и безумные приключения тут же начались. Приняв их за других, в бешеную гонку по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы и городские гангстеры.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Тина
Фей
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актёр
Марк
Уолберг
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актёр
Коммон
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Мила
Кунис
- Актриса
Лейтон
Мистер
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- ДМПродюсер
Джош
Маклаглен
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ДСОператор
Дин
Семлер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек