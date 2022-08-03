Безумное свидание
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Безумное свидание

Безумное свидание (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.32010, Date Night
Триллер, Мелодрама84 мин18+

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О фильме

Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь стоило им представиться чужими именами, чтобы получить столик без очереди, и безумные приключения тут же начались. Приняв их за других, в бешеную гонку по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы и городские гангстеры.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумное свидание»