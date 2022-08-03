Без компромиссов (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
«Без компромиссов» — фильм 2011 года в жанре детективный триллер. Режиссер Эллиот Лестер снял его по роману «Блиц» Кена Бруена.
В центре сюжета лондонский детектив и полицейский Том Брант (Джейсон Стейтем). Его проблема — тяжелый характер. Однажды он жестко расправляется с бандой хулиганов, попытавшихся угнать его машину. Из-за этого начальство хочет выгнать Бранта из полиции, однако в городе появляется маньяк, охотящийся на стражей порядка. Руководство готово простить прошлое герою, если он задержит преступника.
Преступник по прозвищу Блиц («молния» по-английски) все время ускользает и истребляет полицейских одного за другим. Это месть за события, с которыми ему пришлось иметь дело в прошлом. Брант тоже под угрозой. В свое время он имел дело с Барри Вайсом, т. е. Блицем и даже едва не убил его при задержании. Спасет ли он город от маньяка? Смотрите в фильме «Без компромиссов».
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрКриминал, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эллиотт
Лестер
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- ЗЭАктриса
Зави
Эштон
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- Актёр
Нед
Деннехи
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- Актёр
Люк
Эванс
- НХАктёр
Никки
Хенсон
- СХАктёр
Стивен
Харвуд-Браун
- НПСценарист
Нэйтан
Паркер
- КБСценарист
Кен
Бруен
- ЗКПродюсер
Зиги
Камаса
- ДКПродюсер
Дональд
Кушнер
- БУПродюсер
Брэд
Уаймэн
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- РХОператор
Роб
Харди
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери