Без компромиссов (фильм, 2011) смотреть онлайн

«Без компромиссов» — фильм 2011 года в жанре детективный триллер. Режиссер Эллиот Лестер снял его по роману «Блиц» Кена Бруена.



В центре сюжета лондонский детектив и полицейский Том Брант (Джейсон Стейтем). Его проблема — тяжелый характер. Однажды он жестко расправляется с бандой хулиганов, попытавшихся угнать его машину. Из-за этого начальство хочет выгнать Бранта из полиции, однако в городе появляется маньяк, охотящийся на стражей порядка. Руководство готово простить прошлое герою, если он задержит преступника.



Преступник по прозвищу Блиц («молния» по-английски) все время ускользает и истребляет полицейских одного за другим. Это месть за события, с которыми ему пришлось иметь дело в прошлом. Брант тоже под угрозой. В свое время он имел дело с Барри Вайсом, т. е. Блицем и даже едва не убил его при задержании. Спасет ли он город от маньяка? Смотрите в фильме «Без компромиссов».

