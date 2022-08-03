Без компромиссов
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Без компромиссов

Без компромиссов (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Blitz
Триллер, Криминал93 мин18+

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О фильме

«Без компромиссов» — фильм 2011 года в жанре детективный триллер. Режиссер Эллиот Лестер снял его по роману «Блиц» Кена Бруена.

В центре сюжета лондонский детектив и полицейский Том Брант (Джейсон Стейтем). Его проблема — тяжелый характер. Однажды он жестко расправляется с бандой хулиганов, попытавшихся угнать его машину. Из-за этого начальство хочет выгнать Бранта из полиции, однако в городе появляется маньяк, охотящийся на стражей порядка. Руководство готово простить прошлое герою, если он задержит преступника.

Преступник по прозвищу Блиц («молния» по-английски) все время ускользает и истребляет полицейских одного за другим. Это месть за события, с которыми ему пришлось иметь дело в прошлом. Брант тоже под угрозой. В свое время он имел дело с Барри Вайсом, т. е. Блицем и даже едва не убил его при задержании. Спасет ли он город от маньяка? Смотрите в фильме «Без компромиссов».

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без компромиссов»