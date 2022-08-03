Бэтмен: Убийственная шутка
Wink
Фильмы
Бэтмен: Убийственная шутка

Бэтмен: Убийственная шутка (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.62016, Batman: The Killing Joke
Мультфильм, Драма73 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Анимационная экранизация легендарного графического романа Алана Мура, из которой вы узнаете, кем был Джокер до перевоплощения в безумного злодея, как Бэтмен познакомился с Бэтгeрл, и кто более сумасшедший – рядовые граждане или пациенты Аркхема.

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен: Убийственная шутка»