Бэтмен: Убийственная шутка (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.62016, Batman: The Killing Joke
Мультфильм, Драма73 мин18+
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О фильме
Анимационная экранизация легендарного графического романа Алана Мура, из которой вы узнаете, кем был Джокер до перевоплощения в безумного злодея, как Бэтмен познакомился с Бэтгeрл, и кто более сумасшедший – рядовые граждане или пациенты Аркхема.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СЛРежиссёр
Сэм
Лю
- ККАктёр
Кевин
Конрой
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актриса
Тара
Стронг
- Актёр
Рэй
Уайз
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- БДАктёр
Брайан
Джордж
- ННАктёр
Нолан
Норт
- БАСценарист
Брайан
Аззарелло
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БФСценарист
Билл
Фингер
- ББСценарист
Брайан
Болланд
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- КККомпозитор
Кристофер
Картер
- ЛРКомпозитор
Лолита
Ритманис