Анимационная экранизация легендарного графического романа Алана Мура, из которой вы узнаете, кем был Джокер до перевоплощения в безумного злодея, как Бэтмен познакомился с Бэтгeрл, и кто более сумасшедший – рядовые граждане или пациенты Аркхема.

