Бэтмен и Робин
Wink
Фильмы
Бэтмен и Робин

Бэтмен и Робин (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.01997, Batman & Robin
Драма, Фантастика119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм о супергероях, в основе которого лежит серия комиксов о Бэтмене. Это четвертый и заключительный фильм о Бэтмене. Актерский состав фильма воистину золотой. На этот раз Бэтмену предстоит сразиться с Мистером Фризом и Ядовитым плющом, чтобы предотвратить конец человечества.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен и Робин»