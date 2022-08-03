Бэтмен и Робин (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.01997, Batman & Robin
Драма, Фантастика119 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм о супергероях, в основе которого лежит серия комиксов о Бэтмене. Это четвертый и заключительный фильм о Бэтмене. Актерский состав фильма воистину золотой. На этот раз Бэтмену предстоит сразиться с Мистером Фризом и Ядовитым плющом, чтобы предотвратить конец человечества.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Даррен
Аронофски
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- ЛЛАктриса
Луиза
Лэссер
- МДАктриса
Марша
Джин Кертц
- ДСАктриса
Джанет
Сарно
- Актриса
Сюзанн
Шеперд
- ДГАктриса
Джоэнн
Гордон
- Сценарист
Даррен
Аронофски
- ХССценарист
Хьюберт
Селби мл.
- ЭУПродюсер
Эрик
Уотсон
- ББПродюсер
Бен
Баренхольц
- Продюсер
Бо
Флинн
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл