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Белки в деле

Белки в деле (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Get Squirrely
Мультфильм, Семейный78 мин6+

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О фильме

В лесу случилась беда! Пронырливые дельцы из города решили, что желуди послужат отличной основой для нового Чудо-крема. Они приехали в лес на железных машинах, собрали все желуди и оставили всех лесных жителей на зиму без еды!

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
3.6 IMDb