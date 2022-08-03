Белки в деле (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Get Squirrely
Мультфильм, Семейный78 мин6+
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О фильме
В лесу случилась беда! Пронырливые дельцы из города решили, что желуди послужат отличной основой для нового Чудо-крема. Они приехали в лес на железных машинах, собрали все желуди и оставили всех лесных жителей на зиму без еды!
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДДАктёр
Джейсон
Джонс
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Джон
Легуизамо
- СБАктриса
Саманта
Би
- Актриса
Виктория
Джастис
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ДБАктёр
Дэвид
Берни
- ДКАктёр
Джон
Клилэнд
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДХАктёр
Джереми
Харрис
- ЛВСценарист
Ленор
Венокур
- СКПродюсер
Саймон
Кроу
- ДФПродюсер
Джонни
Фиск
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков